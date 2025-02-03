Сбежавший в Израиль комик Слепаков* готов отказаться от антироссийских песен

Уехавший в Израиль комик Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ) готов отказаться от политических песен ради возможности выступать на корпоративах у россиян.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, в надежде на высокий спрос и многочисленные заказы он поднял ценник до 5,6 миллиона рублей за 45-минутное выступление.

В райдере артиста указано, что он готов выступать перед любой аудиторией – национальность для него не имеет значения. По просьбе организаторов Слепаков* готов исключить любые скандальные песни из своего репертуара. Составить плейлист могут сами гости корпоратива.

При этом Слепаков* требует перелет бизнес-классом и встречу на премиальных автомобилях. Если же корпоратив планируется за пределами стран СНГ, то водитель не должен знать русского языка.

За отсутствие свежих продуктов в гримерке артист грозит организаторам штрафами.

Напомним, Слепаков* уехал в Израиль весной 2022 года и сделал ряд антироссийских высказываний. Сейчас он живет в Тель-Авиве вместе с бабушкой и родителями и продолжает гастролировать по миру с концертами. Однако похвастаться хорошей выручкой не может.

Осенью 2023 года Слепаков* продал свою пятикомнатную элитную квартиру в Москве за 295 млн рублей. Жилой комплекс, где расположены апартаменты, находится в 1-м Голутвинском переулке.

Ранее Слепаков* подал жалобу в Верховный суд России с требованием снять с него статус иностранного агента, но получил отказ. Суд не нашел оснований для удовлетворения его требований.

*Признан иностранным агентом на территории России