Сбежавший в Германию звезда «Метода» избавился от имущества в России

Эмигрировавший в Германию Никита Кукушкин* (признан иноагентом на территории РФ) избавился от всей недвижимости в России. Актер сделал это накануне выхода интервью со своим участием у журналиста Юрия Дудя* (признан иноагентом на территории РФ).

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в Москве у артиста была квартира площадью 54 кв. метров в доме 2005 года постройки. Предварительная стоимость жилья составляла около 20 млн рублей. Кукушкин* переписал недвижимость на жену, актрису Анну Назарову. Супруга артиста также владеет долей в квартире в легендарном Доме на Набережной на улице Серафимовича, и ей принадлежит половина апартаментов площадью в 120 кв. метров, стоимость которых составляет около 70 млн рублей.

Избавился звезда фильма «Капитан Волконогов бежал» и от личного транспорта: он продал три машины и два мотоцикла. В их числе: Mercedes 1994 года выпуска, Toyota FJ Cruiser (2006 года) и редкий Jaguar XJ 1989 года выпуска.

На данный момент актер владеет машиной в Германии, но пока не получил права и передвигается на велосипеде или же общественном транспорте.

Напомним, эмигрировавшему Никите Кукушкину* пришлось оставить в России больную Альцгеймером мать. Но позже артист решился забрать ее с собой в Германию.

*(признаны иноагентами на территории РФ)