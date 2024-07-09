«Царица Тамара передает всем привет»: актер Кукушкин* перевез тяжелобольную мать за границу

В 2022 году молодой актер Никита Кукушкин* (признан иноагентом на территории РФ) уехал в Европу, скрываясь от мобилизации. Звезде «Метода» пришлось оставить в Россию больную Альцгеймером мать. Но недавно артист вышел на связь с подписчиками и рассказал, что перевез родительницу в Германию.

После получения повестки Никита* уехал в Германию с женой. За границей супруга артиста родила сына. Актер отметил, что мама не вещь, чтобы ее забирать. Он перевез родительницу к себе, когда она сама этого захотела.

«После обеда пойдем на прогулку, тут уж не знаю — она меня заберет или я ее, проще сказать, что вместе. Ей лучше со мной было и будет. И физически, и метафизически», — сказал 33-летний актер в социальных сетях.

Он отметил, что, возможно, когда-нибудь они с мамой еще побывают в Москве. По словам Никиты*, родительница «поехала за аленьким цветочком, чтобы России помочь».

Каждый день сын обнимает мать, чтобы ей стало легче. Однако женщина не всегда узнает родных из-за болезни.

«Царица Тамара передает всем привет», — добавил он.

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*(признан иноагентом на территории РФ)