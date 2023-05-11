Сбежавший от встречи с Аллой Пугачевой Филипп Киркоров расплакался от воспоминаний о ней

Вот уже несколько дней после завершения прощания с Валентином Юдашкиным общественность активно обсуждает поведение Филиппа Киркорова, которое многим кажется весьма странным. Когда Алла Пугачева уехала в Израиль, певец открыто выступал в ее поддержку и заявлял, что всегда находится на ее стороне. Но стоило Примадонне вернуться в Россию, как бывший муж стал от нее бегать. Артист даже не присутствовал на похоронах модельера, хотя специально для траурного мероприятия переносил отпуск.

Многие поклонники считают, что Филипп не осмелился прийти на кладбище и вовсе сбежал из столицы, чтобы не допустить встречи с экс-супругой. Но вот, что именно на самом деле происходит в их взаимоотношениях, – действительно загадка. Известно, что они уже долгое время не общаются, но больше никаких подробностей нет.

На данный момент пока Алла Борисовна разбирается с делами в Москве, Киркоров отдыхает в Дубае вместе со звездными друзьями. На днях он посетил день рождения жены Стаса Михайлова в одном из элитных ресторанов города и сообщил об этом в Сети. Поп-исполнитель выставил в блоге ролик, в котором показал атмосферу праздника. Так получилось, что в заведении в тот момент играл знаменитый трек Примадонны «Миллион алых роз». И слушая композицию, Филипп отчего-то сильно растрогался и даже пустил слезу. Поклонники решили, что песня навеяла на вокалиста воспоминания о бывшей супруге.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о своих намерениях стать отцом в третий раз.