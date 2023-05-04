«Я влюблен в эту рыжую бестию»: Филипп Киркоров готовится стать отцом в третий раз
Ярко отметив свое 56-летие, Филипп Бедросович вновь открыто заговорил о любви и намерении стать отцом еще раз.
Шоумен даже сделал предложения руки и сердца. Правда адресовал он их разным женщинам!
Что же и кому предлагает король российской эстрады?
Актриса Анна Калашникова рассказала, что певец позвал ее замуж и она, не сомневаясь ни минуты, согласилась. Однако актриса призналась сразу, что это был всего лишь сон.
Калашникова не скрывает свои нежные чувства к Филиппу, но намеков на свадьбу с его стороны нет и в помине.
Так что пока звездного бракосочетания поклонникам ожидать не приходится.
Сам же Киркоров разоткровенничался на шоу «Маска», где он заседает в качестве одного из членов жюри.
Артист признался зрителям, что до сих пор влюблён в певицу Анастасию Стоцкую. Его чувства настолько крепки, что Филипп даже готов воспитывать сына Анастасии — Александра.
«Я был влюблен в эту рыжую бестию, и сейчас влюблен. Сынок Насти, говорят, моя копия, так что у Мартина и Аллы-Виктории может появиться братик» — сказал Филипп.