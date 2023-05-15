Сбежавший из России внук Пугачевой объявился на концерте группы Би-2 в Лос-Анджелесе

Поклонники с интересом наблюдают за семьей Аллы Пугачевой, отъезд которой из России вызвал много шума в соцсетях. Пользователи обсуждают не только поведение самой Примадонны, но и ее родственников. В частности, под прицелами взглядов находится ее звездный внук Никита Пресняков – сын Кристины Орбакайте. Молодого человека недавно заметили на концерте группы Би-2 в Лос-Анджелесе.

Музыкальный коллектив тоже известен своими громкими высказываниями в адрес соотечественников, поэтому появление «сбежавшего» внука Примадонны – как его называют в Сети, вызвало шквал критики.

Би-2 выступали в одном из клубов, где публика была почти полностью русскоязычной. Среди зрителей были стендап-комик Данила Поперечный с женой, вокалистка Little Big Соня Таюрская, а также Никита Пресняков. Об этом сообщает PROZVEZD.

Наследник Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова опубликовал видео с выступления, на котором позировал в вип-ложе с бокалом виски и радостно подпевал музыкантам на сцене. Сам молодой человек не высказывал свою позицию, но поклонники полагают, что он не просто так переехал в США.

Пока о жизни Никиты Преснякова хоть что-то известно, его брат Дени Байсаров пропал из соцсетей. Поклонников интересует, все ли в порядке с младшим сыном Орбакайте. Юноша перестал выходить на связь, а Кристина даже не показывает его фанатам.

Недавно мы писали о том, как Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени и посвятила ему всего одну строчку. У молодого человека был день рождения, имениннику исполнилось 25 лет. Певица опубликовала только архивное фото.