Сбежавший из России рэпер Лигалайз* лишился московской прописки

Мачеха рэпера Лигалайза* (признан иностранным агентом на территории РФ) аннулировала его московскую прописку после его переезда в Литву.

Как сообщает Telegram-канал Mash, приемная мать исполнителя Ольга попросила аннулировать его прописку: рэпер уже давно живет за рубежом и купил там недвижимости. В итоге, по решению суда, в квартире числятся только мачеха Лигалайза* (настоящее имя — Андрей Меньшиков) и ее новый муж.

Знаменитость прописали в квартире мачехи по просьбе отца. Однако в 2022 году он уехал в Литву, забрал вещи, перестал появляться дома и оплачивать коммуналку. Кроме того, артист не заключал соглашения с собственницей, не является членом семьи и признан иноагентом.

Лигалайз* уехал из России спустя полгода с начала СВО. С тех пор он живет в Литве.

Ранее хип-хоп исполнителя признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Артисту назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

*признан иноагентом на территории РФ