Московский суд привлек рэпера Лигалайза* к административной ответственности

Рэпера Лигалайза* (признан иноагентом на территории РФ) признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Артисту назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов.

Санкции против Андрея Меньшикова* (настоящее имя рэпера) выписал Бутырский районный суд Москвы. Его признали виновным по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ. Других подробностей не приводится.

Певец покинул Россию через полгода после начала СВО. В 2024 году за распространение недостоверной информации о решениях правительства РФ, Меньшиков* по решению Минюста был признан иноагентом.

Также в 2024 году его проверяла прокуратура на предмет дискредитации российской армии. Однако разбирательство в отношении исполнителя было прекращено из-за истечения срока давности.

Ранее мы писали о том, что в Свердловской области суд вынес приговор отцу, который убил собственного 29-летнего сына из-за игры в «Танки». Мужчину приговорили к 1 году и 2 месяцам ограничения свободы.

*Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.