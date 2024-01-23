Сбежавший из России комик Романов рассказал об общении с Ургантом

Покинувший Россию стендап комик и бывший участник программы «Вечерний Ургант» Дмитрий Романов признался, что периодически общается с Иваном Ургантом. О своих взаимоотношениях с шоуменом он рассказал в эфире YouTube-каналу «Мадонна Мур».

Романов общался с Ургантом после начала спецоперации. Они обсуждали то, как у них идут дела.

На вопрос о том, почему комик лично не встретится с шоуменом, Романов ответил, что у него нет большого стремления увидеться с Ургантом.

«Нет какого-то, наверное, большого стремления прям увидеться: „Нам надо увидеться, Вань, давай встретимся“», — ответил юморист.

Он выразил надежду, что когда-нибудь они обязательно встретятся с ведущим и обсудят все волнующие их вопросы.

Дмитрий Романов родом из Одессы. Затем он переехал в Москву, где начал свою карьеру юмориста. Участвовал в шоу Comedy Club, Stand Up и «Убойная лига» на ТНТ. После ухода с канала сотрудничал с программой «Вечерний Ургант».

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