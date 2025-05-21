Сбежавший из России комик Гудков признался в любви Латвии

Вернувшийся в 2024 году в Россию комик Александр Гудков несколько месяцев назад снова уехал за границу. Сначала артист отправился в Ереван, а теперь пообщался с латышскими СМИ. В разговоре с ними шоумен признался в любви к прибалтийской стране.

Гудков назвал Латвию местом природной силы и «самым экологичным пауэрбанком». Шоумен высоко оценил красоту прибалтийской страны.

При этом, судя по всему, Гудков скучает по родине. Он пожаловался на постоянную ностальгию в душе.

«Вонючая ностальгия меня достала, и я всех достал ею, но ничего не могу поделать, слишком много помню хорошего, среднего и чуть ниже среднего», — приводит слова Александра Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

В 2022 году Гудков выступил с антироссийским заявлением и улетел за границу, однако летом 2024 года вернулся из-за отсутствия заработков. Узнав о появлении Гудкова в Москве, общественники напомнили, что он цинично пародировал песню «Я русский» в исполнении Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Кроме того, Гудков выступал на концерте в поддержку ВСУ в Латвии и призывал жертвовать Украине деньги в Турции.

Недавно в очередном интервью шоумен заявил о том, что в школах, по его мнению, не нужны оценки.