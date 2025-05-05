«Без знаний можно прожить»: Александр Гудков заявил, что в школах не нужны оценки

Комик Александр Гудков считает, что в школах не нужны оценки. Знаменитость в интервью заявил, что больше половины знаний, полученных из школ и институтов бесполезны. Отрывок публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Юморист пообщался на тему образования и высказал свою точку зрения по поводу оценок в школах. Он считает, что оценки были нужны только во времена СССР.

«Там все было классифицировано. Мы были частью ступеней. Мы же все жили, у нас все было выстроено», – пояснил Гудков.

Он вспомнил, что в некоторых учебных заведениях на данный момент нет оценок. Александр считает, что это правильно.

«Я за то, что сейчас в половине школ нет оценок. Я вижу, что они счастливее, чем мы тогда», – признался комик.

Он задался вопросом, что предпочтительнее для него – знания или счастье.

«Для меня, конечно, счастье. Потому что без знаний можно прожить. 2/3 того, что мы учили в школе и институте я в жизни не применил вообще. Я все это помню к своему стыду, зачем, не знаю», – со смехом сказал звезда.

Александр добавил, что хорошо учился. Также он еще раз повторил, что оценки в школе не нужны.

Ранее мы писали о том, что комик Александр Гудков отказался исполнять песню «Я узкий» ради заработков в России.