Приемный отец Дани Милохина устроился на работу грузчиком. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Покинувший Россию после угроз приемный отец Дани Милохина вынужден работать грузчиком за границей. Как рассказал Дмитрий Тюленев, он берется за любые подработки из-за того, что не знает языка страны, в которую он переехал. Отец блогера сообщил, что накануне Нового года с деньгами у его семьи стало совсем плохо.

При этом журналисты сообщили, что дом семьи Милохина, который пытались поджечь, сейчас продают за 7,9 миллионов рублей. Ранее стоимость недвижимости составляла 15 миллионов рублей.

Напомним, в конце сентября Дмитрий Тюленев заявил, что уезжает из родной Анапы и продает недвижимость. Отец блогера скрывает свое местоположение.

Ранее мы писали о том, что автор Лихачев взыскал с Милохина 400 тыс. рублей за использование песни в видео.