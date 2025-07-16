Сбежавший из России Артур Смольянинов* всеми силами пытается получить гражданство Латвии

Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в 2022 году осудил СВО и уехал жить в Ригу. Беглый актер признался, что изучает латышский язык для получения гражданства страны.

Звезда «9 роты» пояснил, что занимается изучением латышского языка, но пока не делает больших успехов. Актер может изъясняться в аэропорту, магазине и в быту.

«На достаточно примитивном уровне, но тем не менее. Процесс медленнее идет, чем хотелось бы, но он идет», — приводит слова Смольянинова* Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Актер знает латышский язык на уровне А1 — этого недостаточно для получения гражданства страны. Но Смольянинов* решительно настроен продолжать обучение.

Ранее Артур Смольянинов* жаловался на отсутствие востребованности в Латвии. Он отметил, что собрал группу и даже записал музыкальный альбом, но популярность так и не пришла. В эмиграции артист стал в три раза меньше зарабатывать, чем в России. При этом он заверил, что его все устраивает.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга