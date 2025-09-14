Сбежавший из России Андрей Бурковский пытается заработать на британцах

Уехавший с начала СВО из России Андрей Бурковский решил преподавать курсы по актерскому мастерству не только в США, но и в Великобритании. Предположительно на них звезда «Медиатора» заработает около 2 млн рублей.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, курс Бурковского пройдет в ближайший месяц в Лондоне. С каждого ученика звезда возьмет по 850 фунтов (около 96 тыс. рублей), всего в группе будет 16 человек. За 10 уроков Андрей вместе с режиссером Александром Молочниковым обещают обучить их актерскому мастерству по системе Станиславского.

Курс, как обещает артист, поможет научить «соединению тела и голоса», обретению уверенности на сцене и развитию внутреннего диалога.

Помимо этого, Молочников и Бурковский презентовали в Лондоне спектакль, на премьере которого побывала телеведущая Ксения Собчак.

Напомним, в 2022 году актер эмигрировал с семьей в США и начал строить карьеру в Лос-Анджелесе. В 2024 году жена Бурковского рассказала, что они переехали в Нью-Йорк, где актер и запустил курсы по системе Станиславского.

Ранее Бурковский показал фото матери в день ее рождения и рассказал, как проговорил с родительницей всю ночь.