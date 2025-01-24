Сбежавшего из России Макаревича* предложили лишить званий и доплат к пенсии

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) постоянно негативно высказывается в адрес россиян. С начала спецоперации на Украине музыкант живет в Израиле и возвращаться на Родину не планирует. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин считает, что беглого музыканта нужно лишить званий и доплат к пенсии.

Бородин призвал лишить Макаревича* звания народного артиста России. По его словам, музыкант дискредитирует нашу страну своим поведением.

«Ну как человек, который есть в списке иноагентов, который постоянно дискредитирует нашу страну, может быть Народным артистом РФ? Это ненормально, скажем так…», — пояснил глава ФПБК в разговоре с aif.ru.

Он напомнил, что исполнитель получает пенсию за счет россиян, а точнее — с налоговых отчислений.

Музыкант уехал из России в 2022 году. С тех пор он живет с семьей в Израиле и выступает за границей.

В недавнем интервью рок-артист заявил, что не может выступать на Украине из-за гражданства России. Подробнее читайте здесь.

*(признан иноагентом на территории РФ)