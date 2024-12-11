Сбежавшая за границу Вера Брежнева призналась в любви российской группе

Уехавшая из России украинская певица Вера Брежнева рассказала о своих музыкальных вкусах. Бывшая жена Константина Меладзе призналась, что очень любит российскую группу «Тату».

42-летняя исполнительница хита «Любовь спасет мир» призналась, что в ее плейлисте есть песни на русском языке. Оказалось, Брежнева фанатка группы «Тату» и слушает хиты коллектива из альбома «200 километров по встречной»: «Я сошла с ума», «Робот», «Я твоя не первая».

«Они даже спустя 20 лет продолжают быть актуальными, это на самом деле круто, передаю привет, всем создателям группы Тату», — сказала Вера в интервью YouTube-каналу RAMINA.

Вера Брежнева уехала за границу из-за спецоперации на Украине. Однако знаменитость продолжает зарабатывать в России, где продается косметика ее бренда.

В октябре 2015 года Галушка (настоящая фамилия певицы) вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. В 2023 году артистка объявила о разводе с ним.

Недавно Вера Брежнева заявила, что влюблена и чувствует себя самой красивой. Имя своего избранника она пока не раскрывает.