Сбежавшая от куколда Асмус выберет себе поклонника из числа зрителей

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус все больше удивляет зрителей. Актриса любит сниматься обнаженной в кино, играет интимные сцены с коллегами, а теперь готова продемонстрировать свои умения лично каждому.

Знаменитость объявила о том, что легендарное шоу с ее участием «Вернувшиеся» возвращается. Это значит, что зрители будут совсем рядом с актерами во время спектакля. Все происходит в уединенном месте. Асмус опубликовала в соцсетях свое фото в коротком бельевом топе и намекнула, что поклонников ждет нечто интересное.

«Для кого-то из зрителей я сыграю кусочек шоу один на один в комнате», – кокетливо призналась звезда.

Асмус обещала, что любители творчества больше нигде не увидят подобный формат. Пользователи Сети предположили, что реклама от сексапильной артистки подействует, и в зале будет множество мужчин.

Напомним, что «Вернувшиеся» — иммерсивное шоу с полным эффектом погружения зрителя, поставленное по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения». Действия проходят в старинном особняке.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус раскрыла правду о своем детстве. «Наши родители – бандиты», – неожиданно написала звезда.