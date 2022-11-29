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НАШ ШОУБИЗ
18:50, 29 ноября 2022
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Сбежавшая от куколда Асмус выберет себе поклонника из числа зрителей

Сбежавшая от куколда Асмус выберет себе поклонника из числа зрителей

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус все больше удивляет зрителей. Актриса любит сниматься обнаженной в кино, играет интимные сцены с коллегами, а теперь готова продемонстрировать свои умения лично каждому.

Знаменитость объявила о том, что легендарное шоу с ее участием «Вернувшиеся» возвращается. Это значит, что зрители будут совсем рядом с актерами во время спектакля. Все происходит в уединенном месте. Асмус опубликовала в соцсетях свое фото в коротком бельевом топе и намекнула, что поклонников ждет нечто интересное.

«Для кого-то из зрителей я сыграю кусочек шоу один на один в комнате», – кокетливо призналась звезда.

Асмус обещала, что любители творчества больше нигде не увидят подобный формат. Пользователи Сети предположили, что реклама от сексапильной артистки подействует, и в зале будет множество мужчин.

Напомним, что «Вернувшиеся» — иммерсивное шоу с полным эффектом погружения зрителя, поставленное по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения». Действия проходят в старинном особняке.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус раскрыла правду о своем детстве. «Наши родители – бандиты», – неожиданно написала звезда.

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