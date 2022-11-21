«Наши родители – бандиты»: Кристина Асмус раскрыла правду о своем детстве

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус часто общается с поклонниками на различные темы. Но актриса редко говорит о личной жизни и семье. Девушка признается, что у нее остались не очень приятные воспоминания о детстве.

Знаменитость рассказала, что ее семья очень бедно жила. Но в один момент у них неожиданно появились деньги и дорогостоящая техника. Кристина и ее сестры подозревали, что родители состоят в организованной преступной группировке и просто своровали все это добро.

«Я родилась в многодетной семье, мы жили достаточно бедно. И тут резко у нас дома начали появляться крутой телевизор, трехкамерный холодильник, DVD, микроволновая печь, модный пылесос и даже компьютер! Мы с сестрами думали: ну все, наши родители – бандиты!» – поделилась артистка в личном микроблоге.

Девочки всерьез переживали, что мама с папой сдадут их в детский дом. Но этого не произошло. Вскоре они узнали, откуда у их родителей появились финансы. Оказалось, что бабушка из Саратова оставила им квартиру, которую они продали.

Звезда отмечает, что в то время чувствовала себя «золотой молодежью». Когда деньги закончились, то жизнь вернулась в прежнее русло. Напомним, что у Асмус есть три сестры: Екатерина, Ольга и Карина.

Ранее мы писали, как Кристина встала на колени перед молодым любовником. Девушка не афиширует отношения с новым избранником, однако искусство раскрыло все тайны.