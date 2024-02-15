«Это уже край, одни кости»: у сильно похудевшей Ренаты Литвиновой заподозрили страшную болезнь

Актриса и режиссер Рената Литвинова всегда отличалась стройной фигурой. Но после ее последней публикации в социальных сетях поклонники испугались не на шутку — актриса выглядит очень худой.

57-летняя Рената опубликовала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) новое фото. На нем она стоит в белом атласном платье с открытыми плечами, украшенном бантом посередине. Звезда дополнила образ классическим макияжем — черными стрелками и розовой помадой.

На снимке Литвинова выглядит утонченно и элегантно. Но поклонники знаменитости замечают: она становится с каждым разом все худее и худее. Действительно, плечи актрисы стали острее. На ее теле видны выпирающие кости.

«На грани анорексии», «На себя уже не похожа», «Это разве красиво?», «Красота тает на глазах как льдинка», «Все плохо», «Пожалуйста, начните иногда кушать!», «Это уже край, один кости», — говорят подписчики звезды.

Ранее Рената Литвинова вышла в свет с повзрослевшей дочерью. Подробности в этом материале.