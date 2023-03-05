Сбежавшая из Москвы Собчак бросила сына на воспитание Виторгану и Нининзе

Ксения Собчак, замеченная последнее время в скандалах, уже покидала страну до выяснения обстоятельств. Позже журналистка вернулась к семье. На ее странице красуются фотографии с мужем с сыном после отдыха в Дубае.

Однако Эммануил Виторган проговорился, что Собчак опять улетела из Москвы. Дело в том, что был праздник в честь 5-летия дочери Виторгана от жены Ирины Этель. На него пришла мама Ксении и Платон, который весь вечер играл под присмотром Максима Виторгана и Нино Нинидзе.

Журналисты начали выяснять, почему на праздник не пришла Ксения Собчак. На это Виторган-старший сказал, что приглашал телеведущую, но она в отъезде.

Ранее мы писали, что Собчак высказалась о гинекологической патологии.