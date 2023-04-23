Кристина Орбакайте публично заявила об отъезде из России

Кристина Орбакайте держалась в стороне, когда Алла Пугачёва попала в скандал. Она поддержала мать лишь новой песней «Алла будет петь».

Певица долго металась из одной страны в другую, поскольку муж и дочь живут в США. Орбакайте продолжала выступать для российской публики, однако на днях официально объявила об отъезде.

Орбакайте покидает Россию из-за концертного тура. Жители Германии всего через несколько дней смогут окунуться в творчество певицы.

О грандиозном решении дочь Примадонны объявила в своем блоге, выставив афишу на мероприятие. Орбакайте указала ссылку на онлайн-кассу. Так, билет в первом ряду обойдется поклонникам в 12 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что сбежавшая Алла Пугачева запустила процесс очищения русской эстрады.