Сбежавшая Алла Пугачева запустила процесс очищения русского шоу-бизнеса

Алла Пугачёва уже около года проживает за границей и больше не «держит» русский шоу-бизнес. Теперь те, кого раскрутила певица, перестали зарабатывать большие деньги на концертах.

Специалисты отмечают, что сейчас на сцене звезды стали вести себя вычурно. Так, считающийся во многом «продуктом» Пугачевой Филипп Киркоров, выходит к поклонникам почти голым.

Известно, что Алла Пугачева была хорошим скаутом. Певица определяла, кому будет дан «зеленый свет» на российской сцене.

«Она искала молодых, проталкивала, то есть выступала в качестве продюсера. Чувствовала, можно сказать, что нужно публике, какое направление музыки. При этом бизнес-проекты её рушились, а вот музыкальные – получались удачными», — сообщил Царьграду режиссер, работавший в окружении Пугачевой.

Однако Пугачева решала не только, кто появится в «Голубых огоньках», но и кому закрыта дорога. Певица не простила Жанну Рождественскую за то, что ей предложили исполнять песню к кинофильму. После этого артистка перестала появляться на телевидении и осталась практически без работы.

Ранее мы писали, что у Аллы Пугачевой начался птоз.