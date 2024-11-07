Раскрыт самый странный пункт в райдере Софии Ротару, из-за которого над ней шутили

Певица София Ротару включила в гастрольный график странный пункт, по поводу которого шутили участники ее коллектива. Продюсер Сергей Лавров в беседе с NEWS.ru рассказал, что звезда просила горячую курицу, которую убирала в холодильник.

По словам мужчины, блюдо должно было быть «с пылу с жару». При этом артистка никогда курицу не ела, так как ее кормили в бизнес-классе. Но каждый раз просила убрать ее в холодильник.

Продюсер вспомнил, как в одном из городов певица снова попросила курицу, а потом поняла, что есть ее не хочет. Блюдо убрали в холодильник.

«Уезжаем — она требует ее взять с собой, на случай если проголодаемся, но в дороге в бизнес-классе нас естественно кормят. И вот нам снова несут горячую курицу и Ротару просит помощницу эту курицу убрать в холодильник, а ту, которую раньше дали, достать», – рассказал мужчина.

Лавров отметил, что в коллективе шутили по данному поводу. Говорили, мол Ротару «всегда ест вчерашнюю курицу». Но звезда прямо отвечала на упреки и смешки тем, что критики не жили в СССР и ничего не знают о дефиците, а также о том, как в гостиницах разогревали котлеты на утюге.

Продюсер подчеркнул, что у певицы были скромные требования. Она не любила летать, поэтому передвигалась в своем вагоне. А еще предпочитала загородные дома, где не было слышно городского шума.

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