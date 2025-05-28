«Сбежала в Израиль, а потом в Германию»: Гузеева призналась, когда вернется в Россию

Лариса Гузеева сообщила, что не сбегала в Европу и возвращается домой. Телеведущая ответила на слухи в соцсети.

Лариса Гузеева провела весь май за границей: сначала она путешествовала по Германии, а затем отметила день рождения в Израиле. Из-за этого россияне и СМИ стали критиковать знаменитость, которая якобы навсегда уехала из страны. В личном блоге Гузеева записала ролик, в котором сообщила о возвращении в Россию и высмеяла слухи о переезде.

«Читаю новости и смеюсь в голос. Такие все фантазеры! Я сбежала в Израиль, а потом в Германию... Ребят, ну правда! Серьезно, куда я сбежала? Никуда. Сегодня я улетаю домой. Меня ждет работа, меня ждет дочка», — высказалась она.

Ранее суд взыскал с Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Тимур Хайдаров заявил о рейдерском захвате и угрозах в свой адрес. По словам хирурга, партнер решил забрать у него бизнес силой.