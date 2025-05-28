«Партнер решил забрать бизнес»: Тимур Хайдаров заявил о рейдерском захвате и угрозах в свой адрес
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Пластический хирург Тимур Хайдаров заявил о рейдерском захвате бизнеса – клиники IQ plastic. По его словам, соучредитель решил забрать дело себе.
Подробности приводит Telegram-канал «Алена, Блин!».
«Я стал жертвой мошенничества или рейдерского захвата… Мой партнер решил забрать у меня бизнес, сначала с помощью угроз расправой и применений силы. Сейчас с помощью бывших сотрудников меня продолжают шантажировать с пытаются обвинить в преступлениях, которые я не совершал», - поделился хирург.
Хайдаров отметил, что несколько лет вкладывался в развитие клиники – хотел, чтобы она соответствовала мировым стандартам. Под давлением врач ушел из IQ plastic – теперь бывшие партнеры хотят полной передачи доли и бренда «Тимур Хайдаров», говорит хирург.
Он отметил, что ведется подготовка заявления на него в Следственный комитет.
Ранее Хайдаров отреагировал на обвинения в неудачных операциях и отметил, что люди не любят ярких и успешных личностей. По словам врача, травля идет от тех, кто не оперировался у него. Доктор планирует идти вперед – он уверен, что все делает правильно.