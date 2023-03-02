Сбежала от журналистов: появление Ани Лорак в Москве оказалось практически тайным

Певица Ани Лорак выступила на сцене Live Арена на премии «Виктория». Артистка не хотела привлекать к себе внимание и отказалась позировать репортерам.

Лорак буквально проскочила мимо журналистов, хотя другие звезды боролись за внимание корреспондентов и с удовольствием позировали для фото. Певица же сразу прошла в гримерку.

Ее увидели только на сцене – Лорак блистала в длинном платье кремового цвета и с алой помадой на губах.

В декабре Лорак прилетела в столицу после нескольких месяцев отсутствия. Артистка была приглашена на день рождения дочери певца Филиппа Киркорова.

Артист в микрофон объявил, что Лорак прибыла «в последнюю минуту». В зале зашептались, что певица просила не афишировать приезд.

В феврале Лорак предъявила публике нового мужчину. Им стал инструктор по йоге, испанец Исаак Виджраку. Лорак признавалась, что чувствует себя счастливой рядом с ним.

Поклонники заподозрили, что новый мужчина певицы – «очередной альфонс». Фанаты призвали ее быть внимательнее.

Ясновидящая Эльвира Усубалиева предсказала громкое расставание Лорак с нынешним мужчиной. Экстрасенс сообщила, что Виджраку «приклеился к ее деньгам». Она заявила, что у пары будут судебные тяжбы.