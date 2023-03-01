Громкое расставание: у Ани Лорак будет суд после романа с инструктором по йоге

Певица Ани Лорак объявила о романе с инструктором по йоге Исааком Вижраку. Но отношения с нынешним мужчиной будут недолгими и закончатся судом.

Об этом заявила ясновидящая Эльвира Усубалиева. Экстрасенс считает, что партнер «нечестен» с певицей.

«Он видит богатую и успешную женщину перед собой и решил приклеиться к ее деньгам», - сказала Усубалиева.

Она назвала ухажера Лорак потомком «индийских неприкасаемых» и указала, что он владеет магическими силами и умеет управлять людьми.

При этом отношения с ним Лорак обязана пройти. Усубалиева посмотрела на певицу «через специальные ритуалы» и пришла к выводу, что она – «предательница».

«Она предавала своих мужчин», - констатировала ясновидящая, обратив внимание на то, что артистка уводила из семьи, бросала и выбирала более состоятельных, а потом «поливала грязью экс-избранников».

Однако в жизни Лорак не все потеряно – череда неудач прекратится, если она будет молиться, откажется от вечеринок и алкоголя, подчеркнула медиум.

Лорак предъявила любимого мужчину в День святого Валентина. Певица обратилась к нему со словами любви.