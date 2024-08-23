Сбежал от журналистов: похудевший на фоне болезни Лев Лещенко появился на «Новой волне» в Сочи

Певец Лев Лещенко впервые после сообщений о диагностировании у него серьезного заболевания посетил светское мероприятие. Сильно похудевший 82-летний исполнитель хита «Соловьиная роща» приехал на конкурс «Новая волна» в Сочи.

Ранее у Лещенко выявили транстиретиновый амилоидоз, возникший из-за мутаций гена белка транстиретина. Из-за этого недуга в организме появляются расстройства, а также проблемы с сердцем.

Артист отказался выходить на «красную дорожку» и сразу же проследовал в гримерную комнату, оборудованную за сценой, сообщает StarHit.

Лещенко был одет в темную рубашку с абстрактным принтом и бежевые брюки. Он бодрой походкой прошел мимо журналистов и отказался от общения. На вопрос представителей СМИ о самочувствии артист отвечать не стал и лишь произнес: «Не понял, плохо слышу. Сами не можете разобраться?»

Ранее стало известно, что государство оплатило лекарство для Льва Лещенко. Стоимость препарата составляет 1,8 миллиона рублей за одну упаковку. Сейчас Лев Валерьянович проходит уже второй курс терапии. Он также отказался от гастролей по Дальнему Востоку.