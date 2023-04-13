Сбежал от Собчак: Константин Богомолов ушел после премьеры фильма «Вызов»

В кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате прогремела премьера фильма «Вызов», первой художественной картины целиком снятой в космосе.

Гостей на светском мероприятии было много. Посмотреть на работу Клима Шипенко пришла Лиза Пескова, Юлия Барановская, Елена Малышева, Леонид Якубович и Михаил Галустян. Ко всеобщему удивлению, появился на премьере и шоумен Иван Ургант.

Богемная пара Ксения Собчак – Константин Богомолов тоже решила сходить в кино. Как сообщает издание Экспресс газета, после показа, Константин якобы чуть ли не пулей пронёсся в сторону выхода из кинотеатра, так, что супруге удалось с трудом его догнать. Чем была вызвана такая спешка – неизвестно. Наверняка, этот случай добавит слухов о том, что отношения в звёздном браке складываются посредственные.

Ранее мы писали, как художественный руководитель театра на Малой Бронной сдерживает свою супругу от резких действий своей врождённый осторожностью.