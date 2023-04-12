«Я не самый большой смельчак, но…»: Константина Богомолова пугает поведение Ксении Собчак

Одиозная пара театрального режиссёра Константина Богомолова и «блондинки в шоколаде» Ксении Собчак создает вокруг себя огромное количество слухов с самого первого дня их союза. Напомним, торжественная свадьба светских персон запомнилась москвичам стилизованной похоронной процессией.

Считается, что брак с телеведущей пошёл Богомолову на пользу – напрямую повлиял на количество новых выгодных творческих контактов. Тем не менее, режиссёр признается: иногда его ввергает в шок стремительность, с которой супруга принимает решения, да и сама скандальность персоны его жены несколько смущает.

По словам худрука театра на Малой Бронной, он изо всех сил старается оградить её от необдуманных поступков.

«Иногда меня пугает ее безбашенность. Но отвагу Ксении уравновешивает моя суперосторожность. Я не самый большой смельчак на свете (хотя, пожалуй, единственное, чего по-настоящему боюсь, — физическая боль), однако в какие-то моменты своим хитроумием, надеюсь, спасаю Ксению», - заявил режиссер.

Богомолов считает: если бы не он и его способность хитроумно находить выход из сложных ситуаций, Ксения, в очередной раз решившаяся на дерзкий бросок, уже несколько раз могла бы погибнуть.