Савельева высказалась об отношениях с Сафоновым на фоне слухов об их разводе

Бывшая участница группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала об отношениях с супругом актером Кириллом Сафоновым на фоне слухов об их разводе. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

По словам артистки, секрет ее брака с Сафоновым заключается в стремлении нежно относиться друг к другу.

«Наш секрет заключается в желании слушать и понять другого человека. Мы много разговариваем, не держим в себе. И стараемся к друг другу нежно и бережно относиться», — высказалась звезда.

Напомним, Кирилл Сафонов и Саша Савельева сыграли свадьбу в 2010 году, и с тех пор сохраняют статус одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. В 2019 году исполнительница и актер стали родителями – у них родился сын Леон.

Слухи о проблемах в браке звезд появились после того, как Сафонов отправился за границу, а Савельева осталась с сыном в Москве. Актер позднее объяснил, что был в Венеции вместе с дочерью от первого брака. Экс-солистка «Фабрики», в свою очередь, признавалась, что даже не намерена комментировать «глупые домыслы» о разводе.

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