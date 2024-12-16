Дочь певицы Сати Казановой получила итальянский паспорт

Дочь певицы Сати Казановой, которой нет и двух месяцев, получила итальянский паспорт. Семья собирается в первое путешествие полным составом.

О получении гражданства Италии Казанова сообщила в личном блоге.

«Италия приветствует свою микро-гражданку», - подписала она фото, на котором семья показывает документ о гражданстве Евросоюза.

Казанова с дочерью и мужем собирются отправиться в Дубай. Для ребенка это будет первая встреча с морем.

«Вот так вот выглядит счастливая мать. Отец тоже неплохо выглядит. Ребенок получил уже даже два паспорта», - поделилась Казанова.

Певица говорит, что для нее все трепетно и волнительно. Она признается: с дочерью как будто все проживает впервые.

Ранее Казанова раскрыла, почему поклонники до сих пор не знают имя ребенка. Артистка сообщила, что первые 40-45 дней хочет огородить дочь от посторонних – девочка пока «маленькая и хрупкая», говорила звезда.