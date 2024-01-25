Сати Казанова рассказала о проблемах со здоровьем после инъекций ботокса

Певица Сати Казанова призналась, что после инъекций ботокса почувствовала себя плохо. Звезда в беседе с PROZVEZD призналась, почему отказалась от популярной процедуры. Исполнительница утверждает, что ее негативный опыт связан с работой неопытного косметолога.

Бывшая солистка группы «Фабрика» известна своим здоровым образом жизни, вегетарианством, занятиями йогой и духовными практиками. По мнению певицы, здоровые мысли и сбалансированная вегетарианская диета являются ключом к ее хорошей форме.

Однако, в прошлом Казанова также прибегала к инъекциям, таким как ботокс. В интервью она поделилась негативным опытом, отметив, что процедура была выполнена некачественно, и она почувствовала себя плохо. По словам певицы, она чрезвычайно чувствительна к таким веществам.

«Это же вещество представляет из себя что-то вроде трупного яда. Да, возможно, оно синтезировано, но все же», – поделилась звезда.

Сати не исключает, что в будущем может изменить свое мнение по поводу популярной процедуры. Но пока справляется благодаря хорошим кремам, фейс-фитнесу и массажу лица. Она подчеркнула, что старение для нее не является чем-то негативным, и она хочет стареть достойно и благородно, работая над своим внутренним миром.

Ранее мы писали о том, что исполнитель Алексей Кабанов принял решение отказаться от спиртного после скандала с певицей Сати Казановой, которая ранее обвинила его в алкогольной зависимости. Певец рассказал о своем решении и объяснил его.