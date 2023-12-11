Певец Алексей Кабанов отказался от алкоголя после скандала с Сати Казановой

Исполнитель Алексей Кабанов принял решение отказаться от спиртного после скандала с певицей Сати Казановой, которая ранее обвинила его в алкогольной зависимости. Певец рассказал о своем решении и объяснил его. Об этом сообщает The Voice.

Музыканты встречались в период участия в «Фабрике звезд», после чего их пути разошлись. Сати заявила, что частично это было связано с пристрастием Кабанова к алкоголю, отмечая, что почти не видела его трезвым во время их отношений.

Алексей, хотя и испытал эмоциональный удар от слов бывшей избранницы, решил сдержаться и не вступать в новый конфликт. На вопрос о своей алкогольной зависимости, он ответил: «Что думаю по поводу того, что я алкоголик? У меня тут жена стоит над ухом и запрещает мне участвовать в баталии. Так что ничем помочь не могу, и пока без комментариев».

Тем не менее слова Сати оказали на Кабанова благотворное воздействие. Певец появился в эфире программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой, где признался, что отказался от алкоголя и начал вести здоровый образ жизни.

«Сейчас я уже почти полгода в завязке. Пару-тройку месяцев назад что-то было. Я не из тех персонажей, которые зашиваются или кодируются. Просто для себя решил, что нужно сделать паузу, мозг хотя бы прочистить», – поделился певец.

Знаменитость также вспомнил случай, когда из-за алкоголя не попал на рейс в Турции, что привело к штрафу в 16 тысяч долларов.

Ранее певица Слава пожаловалась на проблемы со здоровьем после того, как бросила алкоголь.