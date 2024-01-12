Сати Казанова призналась, что совершила ошибку в романе с итальянцем

Певица Сати Казанова заявила, что противилась чувствам к итальянскому супругу Стефано Тиоццо. Соответствующее признание знаменитости прозвучало в интервью Рауфу Асадову, опубликованном на YouTube.

Известно, что Сати Казанова некоторое время встречалась с программным директором «Русского радио» Алексеем Кабановым, а также с миллиардером Тимуром Кулибаевым. Тем не менее ни с одним из этих мужчин артистке не удалось построить крепкие отношения. Свое сердце Казанова открыла только перед итальянцем Стефано Тиоццо.

Пара узаконила свои отношения в 2017 году. С того момента Казановой приходится жить на две страны. Звезда призналась, что долго сомневалась, стоит ли соглашаться на брак. В результате правильный ответ ей дал духовный наставник.

«Я пыталась с этим поспорить. „Он мне не нравится, а может, пересмотреть…“. Но я почувствовала, что нет, это не пересматривается», — заявила певица.

Ранее сообщалось, что музыкант Алексей Кабанов принял решение отказаться от алкоголя после скандала с певицей Сати Казановой, обвинившей его в алкогольной зависимости.