Сати Казанова познакомила дочь с ее 101-летней итальянской прабабушкой

«Первая встреча с бизнонной (прабабушкой). Разница в возрасте 101 год и 8 месяцев», — поделилась исполнительница.

Артистка рассказала, что родственница супруга мечтала увидеть правнучку. Бывшая участница группы «Фабрика» уточнила, что ради этого момента они и решились на поездку в Италию с маленькой наследницей.

Сати Казанова в 2017 году вышла замуж за итальянского фотографа Стефана Тиоццо, и несколько лет влюбленные жили на две страны. В феврале 2022 года артистка призналась, что уезжает из России. Певица завершила все проекты в Москве и «окончательно переехала» в Италию. Но спустя несколько месяцев артистка вернулась в Россию вместе с мужем, и пока они не собираются менять место жительства.

23 октября прошлого года знаменитость впервые стала матерью. 42-летняя певица рассказывала, что мечтала о домашних родах, но, учитывая обстоятельства поздней беременности, остановилась на воссоздании расслабленной обстановки в перинатальном центре.

Ранее Сати Казанова рассказала про инцидент в аэропорту с маленькой дочерью.