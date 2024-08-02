Сати Казанова отсудила более 500 тыс. рублей за отмену концерта в день траура

Певица Сати Казанова отсудила 614 тыс. рублей за отмену ее концерта в день траура по жертвам теракта «Крокуса». Иск артистки полностью удовлетворен, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Напомним, 5 июня 2024 года в Сети появилась новость о том, что певица требует 614 тысяч рублей за отмену концерта в день траура по жертвам теракта в «Крокусе». Сати заявила, что подобные слухи порочат ее имя. По словам знаменитости, у нее не были запланированы выступления в день траура: она лично отменила все мероприятия, «потому что иначе было нельзя».

По условиям договора, организаторы мероприятия должны были вернуть артистки деньги, которые она заплатила за аренду помещения, но они согласились.

Чтобы защитить свое имя Сати обратилась в суд, а «необоснованные обвинения» расстроили ее «до глубины души».

Арбитражный суд Москвы признал, что организаторы получили «неосновательное» обогащение, и постановил знаменитости всю сумму.

Недавно 41-летняя Сати Казанова поделилась радостной новостью — уже скоро она впервые станет мамой. Экс-солистка группы «Фабрика» призналась, что эта беременность для нее долгожданная, назвав это «вымоленным чудом и даром».