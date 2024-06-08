«Никогда не получала такой поддержки»: Сати Казанова сделала заявление после скандала с отменой концерта

Недавно 41-летняя певица Сати Казанова поделилась радостной новостью — уже скоро она впервые станет мамой. Экс-солистка группы «Фабрика» призналась, что эта беременность для нее долгожданная, назвав это «вымоленным чудом и даром». Поклонники поздравили артистку и поддержали ее, за что та поблагодарила их в личном блоге. Примечательно, что все это произошло на фоне недавнего скандала с участием знаменитости.

Певица заявила, что никогда не получала такой поддержки и поблагодарила подписчиков, сопроводив свое обращение новыми кадрами, снятыми во время беременности.

«Никогда я не получала такой могучей волны любви и поддержки, как после новости о беременности. Это ведь так красиво: уметь искренне радоваться за другого. Вот это я считаю Чудом. Спасибо каждому», — написала Сати Казанова.

Напомним, 5 июня в Сети появилась информация о том, что Сати Казанова потребовала более полумиллиона рублей за отмену своего концерта в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта 2024 года. Как сообщал портал Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, артистка якобы настаивала на проведении концерта, а получив отказ, потребовала вернуть ей 614 тыс. рублей, внесенных за аренду клуба.

Ранее мы писали о том, что Сати Казанова подаст иск за клевету после скандала с отменой шоу в день траура по жертвам теракта в «Крокусе». Певица назвала слухи о том, что она потребовала более полумиллиона рублей за отмену своего концерта «ложью», и заявила, что у нее не были запланированы выступления в дни траура: она лично отменила все мероприятия, «потому что иначе было нельзя».