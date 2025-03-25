Сашу Даль из группы «Фрукты» назвали возможной матерью дочери Дмитрия Хрусталева

Сашу Даль назвали возможной матерью дочери шоумена Дмитрия Хрусталева. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».

Он обратил внимание на комментарии, в которых Даль называют матерью ребенка Хрусталева.

«А что, никто не в курсе, что ребенка родила Саша Даль из группы «Фрукты»? Посмотрите её страницу, они там вместе», - говорится в одном из комментариев.

На странице Даль Хрусталева не оказалось. Однако дочь у певицы родилась 13 марта 2023 года. Девочку зовут Алиса Дмитриевна. При этом мужа, по всей видимости, у Даль нет. Также источник обратил внимание на то, что до свадьбы Хрусталева у них был роман.

Напомним, на «Золотом граммофоне» в 2023 году Хрусталев сообщил, что 13 числа у него родилась дочь. Месяц шоумен не назвал. При этом жена Дмитрия Мария Гончарук не демонстрировала следов беременности.

Ранее фигуристка Александра Трусова объявила, что из-за беременности берет паузу. Спортсменка не будет выступать минимум до ноября 2025 года.