НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 августа 2025, 10:04
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Саша Савельева забрала сына у проживающего в Израиле Кирилла Сафонова и привезла в Россию

Саша Савельева снялась с 6-летним сыном от Сафонова, которого увезла из Израиля.
Саша Савельева забрала сына у проживающего в Израиле Кирилла Сафонова и привезла в Россию

© Starface.ru

Певица Саша Савельева опубликовала новые кадры с 6-летним сыном, сделанные в России. При этом отец мальчика Кирилл Сафонов по-прежнему проживает в Израиле.

На переезд за границу актер решился в 2022 году. Он перебрался к матери и увез с собой жену и ребенка. Однако долго в Израиле Савельева не смогла жить. Вскоре после отъезда артистка вернулась в Россию, чтобы восстановить карьеру. А маленький сын звезд теперь вынужден жить на две страны.

Большую часть времени Леон проводит с мамой в России. Недавно Саша опубликовала кадры, на которых показала, как они играли в большой теннис. Примечательно, что ребенок стоял спиной к камере, так как Савельева и Сафонов предпочитают скрывать лицо наследника. Вокалистка делилась, что начнет показывать сына, когда он сам этого захочет.

К слову, несмотря на отношения на расстоянии Саша и Кирилл не думают о разводе. Певица признавалась, что у них в семье все хорошо и они даже задумываются о втором ребенке.

Ранее Саша Савельева ответила на критику своих песен.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Саша Савельева
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