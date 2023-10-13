Саша Савельева рассказала, как несколько суток пряталась с сыном в бомбоубежище

Проживающая в Израиле экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала, что после обострения палестино-израильского конфликта уже несколько дней вместе с сыном Леоном прячется в бомбоубежище.

Как пояснила артистка, в доме, где она проживает, есть специальная комната для защиты в случае обстрелов. При этом она призналась, что очень сильно переживает, но старается сохранять видимое спокойствие ради ребенка.

«Прежде всего я мать, и вы представляете, что творится в моем сердце... особенно когда находишься здесь... внутри событий»,- приводит издание «7Дней.ru» слова Савельевой.

Певица также отметила, что стала реже просматривать ленту новостей, чтобы снять чувство тревоги, не покидающее ее с начала военных действий в стране. В перерывах между предупреждениями о воздушной тревоге ей удалось выйти на балкон и насладиться утренним солнцем.

Саша Савельева вместе с мужем актером Кириллом Сафоновым переехали в Израиль весной 2022 года. После начала боевых действий в Израиле пара решила остаться в Тель-Авиве.

Ранее мы писали, что Саша Савельева поделилась с поклонниками своими переживаниями из-за происходящего в Израиле. По словам артистки, в это тревожное время ее спасает только живое общение с людьми.