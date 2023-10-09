Певица Саша Савельева вышла на связь и рассказала о ситуации в Израиле

Певица Саша Савельева, проживающая в Израиле вместе с мужем актером Кириллом Сафоновым, поделилась с поклонниками своими переживаниями из-за происходящего в стране. По словам артистки, в это тревожное время ее спасает только живое общение с людьми.

Как пояснила Савельева, кто-то пытается себя успокоить, проводя все время за чтением новостей и просмотром страшных кадров с мест событий, но она в это время предпочитает общаться, так как человеческая поддержка является главной эмоциональной защитой.

Певица рекомендовала все людям, попавшим с сложную ситуацию, просто быть рядом с близкими людьми и поддерживать друг друга.

«В этом сумасшедшем мире есть лучики надежды — и это люди», — приводит Teleprogramma.pro слова Савельевой.

Ранее мы писали, что из-за обострения палестино-израильского конфликта многие российские артисты, живущие там последний год, задумались о переезде в другую страну. В Сети ходят слухи о том, что певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) собираются переехать либо в Латвию, либо в США. При этом депутат Госдумы Анатолий Вассерман порекомендовал им не уезжать из Израиля. По его мнению, безопасных мест в Америке осталось довольно мало.

*признан иностранным агентом на территории России.