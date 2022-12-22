21:04, 22 декабря 2022
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Саша Савельева раскрыла диагноз доставленного в Израиль сына
Фото: Kashaev Pavel/East News
Певица Саша Савельева поделилась плохой новостью о здоровье трехлетнего сына Леона. Мальчика сразил «дикий кашель» - недуг застал его в Израиле, где не просто попасть ко врачу.
Об этом рассказала сама певица. Она сообщила, что кашель «ни на секунду не прекращался».
В итоге Леону поставили диагноз «Ларинготрахеит». «Выписали кучу лекарств», - поделилась Савельева.
Медикаменты удалось купить не сразу – очередь в аптеке заняла два часа.
Ранее Савельева рассказывала о депривации сна из-за недоношенного ребенка.
Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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