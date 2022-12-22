Саша Савельева раскрыла диагноз доставленного в Израиль сына

Певица Саша Савельева поделилась плохой новостью о здоровье трехлетнего сына Леона. Мальчика сразил «дикий кашель» - недуг застал его в Израиле, где не просто попасть ко врачу.

Об этом рассказала сама певица. Она сообщила, что кашель «ни на секунду не прекращался».

В итоге Леону поставили диагноз «Ларинготрахеит». «Выписали кучу лекарств», - поделилась Савельева.

Медикаменты удалось купить не сразу – очередь в аптеке заняла два часа.

Ранее Савельева рассказывала о депривации сна из-за недоношенного ребенка.