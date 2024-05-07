Кирилл Сафонов после возвращения жены в Россию уехал к дочери от первого брака

Актер Кирилл Сафонов после возвращения жены, певицы Саши Савельевой в Россию уехал к дочери от первого брака в Италию. Напомним, артистка вернулась в РФ вместе с сыном.

Сафонов тем временем уехал в Италию, где встретился с 29-летней дочерью Анастасией. Актер не скрывает радости от встречи – он разместил фото с девушкой в соцсетях и написал: «Моя Венеция выглядит так».

Поклонники отмечают, насколько «красивые и счастливые» папа с дочерью. Некоторые пришли к выводу, что актер не скучает по сыну и жене.

Анастасия – дочь Сафонова от первой жены, с которой актер развелся в 2001 году. Женщина увезла ее в США, где дочь пробовала себя в качестве модели. В 2019 году она вышла замуж.

Ранее сообщалось, что Савельева приехала в Москву с пятилетним сыном, а в московских агентствах появились предложения о выступлении певицы на корпоративах.