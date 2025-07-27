Саша Бортич рассекретила роман с Давидом Сократяном через романтичную фотосессию

Саша Бортич рассекретила роман с Давидом Сократяном через откровенную фотосессию.

Актриса удивила своих поклонников неожиданной публикацией. Она опубликовала в личном блоге кадры, на которых она запечатлена вместе с 27-летним Давидом Сократяном.

На снимках звездная пара запечатлена в расслабленном образе: на ней футболка с принтом, пижамные штаны, а Давид — в белой майке и нижнем белье. Влюбленные обнимались и целовались, позируя на камеру.

Бортич иронично подписала публикацию, поблагодарив фотостудию за такого «симпатичного партнера» для съемкию

«Он еще и секси!» — пошутила актриса. В ответ на это также Давид также оставил свой комментарий: «Александра, рад был поработать с вами, надеюсь, продолжим».

Поклонники впечатлились фотографиями и принялись поздравлять с началом отношений: «Невероятная пара!», «Гармония и страсть!», «Какие вы красивые!».

Давид тоже пошутил: «Александра, рад был поработать с вами, надеюсь, продолжим».

Ранее мы писали о том, что замужняя Мария Погребняк интригует фото в свадебном платье.

Также сообщалось, что актриса Саша Бортич призналась в отсутствии чувств к сыну Александру.