Актриса Саша Бортич призналась в отсутствии чувств к сыну Александру. Об этом она рассказала в беседе с сайтом «Собака.ру».

Актриса Саша Бортич в 2020 году родила первенца в браке с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2023 году они расстались, а Бортич стала в одиночку воспитывать сына Сашу.

По словам актрисы, беременность для нее не разделила жизнь на до и после.

«Став мамой, я не изменилась, осталась собой — просто узнала что-то новое совершенно другого уровня», — заявила она.

Кроме того, Бортич поначалу не испытывала привязанности к сыну.

«Когда материнство пришло в мою жизнь, я была рада, но не испытывала к своему ребенку сразу же бесконечную любовь. Это отдельный человек. Ты с ним знакомишься. Ты пытаешься понять: а что это все такое? И потом со временем любовь в тебе растет», — добавила она.

При этом актриса заявила, что это лишь ее позиция, и она может казаться многим неправильной.

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