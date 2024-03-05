Сарик Андреасян заявил, что считает себя лучшим режиссером

Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Онегин», который выйдет на экраны 7 марта, признался, что считает себя одним из лучших в своей профессии. Об этом он заявил в беседе с журналисткой и бывшим главным редактором PEOPLETALK Мадонной Мур в интервью на ее YouTube-канале.

«Лучшие режиссеры? Сарик Андреасян, Валерий Тодоровский, Андрей Кончаловский, Григорий Чухрай. Я обожаю его фильм „Вор“. Я считаю, что это просто великий фильм, я пересматривал его много раз. Я просто восхищен и Машковым, и всем, как это сделано, — поделился Сарик Андреасян.

По признанию режиссера, ему также нравятся Клим Шипенко и Алексей Нужный. Сарик Андреасян отметил, что для него важен «зрительский подход».

Напомним, режиссер Сарик Андреасян снял сериал «Чикатило», фильмы «Онегин», «Непрощенный», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» и другие проекты. В 2023 году режиссер рассказал о начале работы над созданием мультсериала «Манюня» по одноименной повести Наринэ Абгарян. Кроме того, в прошлом году начались съемки продолжения сериала «Чикатило» Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

Ранее мы писали о том, что режиссер Клим Шипенко решил снять новый фильм о космосе.