Сарик Андреасян переснимет советский мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве»

Режиссер Сарик Андреасян переснимет «Вовку в Тридевятом царстве». Он выкупил права у автора книги и сценария советского мультфильма 1965 года Вадима Коростылева.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Сделку по покупке прав подтвердила дочь Коростылева Марина. Ей известно о репутации режиссера, но съемки состоятся.

Начало творческого процесса запланировано на лето 2026 года. Другие детали не приводятся.

Ранее Андреасян утверждал, что 8 лет не получает денег от государства для съемок фильмов. Режиссер уверял: ему отказали в поддержке любых проектов.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Гусев призывал пересмотреть целесообразность финансирования фильмов Андреасяна. Говорилось, что за 10 лет он получил из бюджета 590 млн рублей.