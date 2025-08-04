Опубликовано 04 августа 2025, 16:431 мин.
Сарик Андреасян переснимет советский мультфильм «Вовка в Тридевятом царстве»
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Режиссер Сарик Андреасян переснимет «Вовку в Тридевятом царстве». Он выкупил права у автора книги и сценария советского мультфильма 1965 года Вадима Коростылева.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Сделку по покупке прав подтвердила дочь Коростылева Марина. Ей известно о репутации режиссера, но съемки состоятся.
Начало творческого процесса запланировано на лето 2026 года. Другие детали не приводятся.
Ранее Андреасян утверждал, что 8 лет не получает денег от государства для съемок фильмов. Режиссер уверял: ему отказали в поддержке любых проектов.
До этого депутат Госдумы Дмитрий Гусев призывал пересмотреть целесообразность финансирования фильмов Андреасяна. Говорилось, что за 10 лет он получил из бюджета 590 млн рублей.