Саратовский депутат призвал запретить концерт певицы Доры в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат Саратовской областной думы Александр Блатман обратил внимание на концерт Доры, который должен состояться 8 июня в Саратове. По мнению чиновника, певица выступает против СВО, а значит, ее концерт в городе следует запретить.

«Своим творчеством эта молодая особа не примечательна. Однако в информационном пространстве она засветилась тем, что критиковала спецоперацию», — написал в блоге он.

Блатман отметил, что один запланированный ранее концерт Доры в Саратове уже удалось сорвать. А в том, что нынешнее выступление все же может состояться, депутат обвинил владельцев новой площадки.

«Руководитель ночного клуба, где запланирован сегодняшний концерт, видимо, решил, что выгода от шоу куда ценнее, чем страна и ее граждане», — добавил депутат.

Ранее мы писали о том, что певица Сати Казанова сделала заявление после скандала с отменой концерта.