«Санитарных ограничений нет»: раскрыта стоимость перевозки праха матери Киркорова из Болгарии

Певец Филипп Киркоров заявил о желании перевезти из Болгарии прах скончавшейся в 1994 году матери и захоронить рядом с отцом, Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище. Транспортировка может обойтись исполнителю хита «Цвет настроения синий» в 1,5 тысячи евро (150 тысяч рублей -прим. ред.).

Как рассказали Абзацу в ритуальном агентстве, ничего сложного в организации перезахоронения нет.

«Санитарных ограничений нет. Необходима герметичная опайка и справка об отсутствии запрещенных для перевозки предметов. На российской стороне еще до отправки может понадобиться письмо похоронной организации о предполагаемом месте захоронения праха», - сказал собеседник издания.

Помимо трат на перевозку, Киркорову также потребуется приобрести надгробие. Стоимость сотрудник ритуального агентства называть не стал, так как разброс цен очень большой. Например, для похорон отца исполнитель приобрел крест за 55 тысяч рублей.

Кроме того, если Киркоров захочет приобрести для захоронения матери отдельный участок рядом с отцом, ему придется выложить еще от 2 до 7 миллионов рублей.

Напомним, мама Филиппа Киркорова ушла из жизни в 1994 году, когда артисту было 27 лет. А 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет скончался его отец Бедрос.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о последней просьбе отца перед смертью. По словам певца, Бедрос попросил его не отменять концерты.